Romantik teklif

03 Ekim 2016 Pazartesi 15:32
GÜN batımında gerçekleşen teklif karşısında mutluluktan havalara uçan Nilgün Koç, sevgilisinin teklifine "Bütün insanları sevdirdiğin için, gönlüme ilhamları indirdiğin için, bir ömür doyasıya güldürdüğün için ve bu emsalsiz aşk için teşekkür ederim aşkım. Benden sana kocamann evet" diyerek cevap verdi.
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Son Güncelleme: 03.10.2016 16:14