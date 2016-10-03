Romantik teklif

GÜN batımında gerçekleşen teklif karşısında mutluluktan havalara uçan Nilgün Koç, sevgilisinin teklifine "Bütün insanları sevdirdiğin için, gönlüme ilhamları indirdiğin için, bir ömür doyasıya güldürdüğün için ve bu emsalsiz aşk için teşekkür ederim aşkım. Benden sana kocamann evet" diyerek cevap verdi.