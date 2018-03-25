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Romantik paylaşım yapan Acun'dan Şeyma'yı mest eden not!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram hesabından eşi Şeyma Subaşı ile fotoğraf paylaşıp altına romantik bir not yazdı. Acun, "Diğer yarım" diye seslendiği eşi Şeyma Subaşı'yı mest etti

Romantik paylaşım yapan Acun'dan Şeyma'yı mest eden not!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram hesabından eşi Şeyma Subaşı ile fotoğraf paylaşıp altına romantik bir not yazdı. Acun, "Diğer yarım" diye seslendiği eşi Şeyma Subaşı'yı mest etti

25 Mart 2018 Pazar 10:24
Romantik paylaşım yapan Acun'dan Şeyma'yı mest eden not!
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TV8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı, Survivor parkurunda eşi Şeyma Subaşı ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

400 BİNE YAKIN BEĞENİ ALDI

Acun paylaştığı fotoğrafın altına, "Sana sarıldığımda diğer yarımı bulduğumu hissediyorum." yazınca Şeyma Subaşı mest oldu. İkilinin fotoğrafları 400 bine yakın beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıİnstagramŞeyma Subaşı
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