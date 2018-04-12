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Rolü nedeniyle kadınlar nefret ediyor! İşte Vedat'ın gerçek eşi

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat karakteri ile kadınların nefretini kazanan Mehmet Ali Nuroğlu, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Rolü nedeniyle kadınlar nefret ediyor! İşte Vedat'ın gerçek eşi

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat karakteri ile kadınların nefretini kazanan Mehmet Ali Nuroğlu, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:56
Rolü nedeniyle kadınlar nefret ediyor! İşte Vedat'ın gerçek eşi
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A TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinin saplantılı aşığı Vedat, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.


OYUNCULUĞU İLE KENDİSİNE HAYRAN BIRAKMIŞTI

Sen Anlat Karadeniz dizisinde saplantılı aşık rolündeki Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu, oyunculuğuyla ekran başındakileri kendisine hayran bırakmıştı. Karakteri gereği kadınların tepkini çeken yakışıklı oyuncu, Instagram'da eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafla tekrar gönüllerde taht kurdu.

MEHMET ALİ NUROĞLU

7 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Ali Nuroğlu'nun babası subay olduğu için tayinlerle, kızkardeşi ve annesiyle Patnos, Kıbrıs, İstanbul, Tekirdağ, Ankara gibi yerlerde hayatını geçirmiştir.

(ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünde 3 yıl devam eder. Sonrasında kendini lise yıllarından bu yana yakın hissettiği tiyatroya verir. Okuldan ayrılır ve Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girer. Devlet Tiyatrolarında çalışan Nuroğlu, bir dönem Semih Sergen'in asistanlığını üstlenir.

 Televizyon ekranlarında ilk kez TRT'deki "Yuvadan Bir Kuş Uçtu" dizisinde minik bir rol ile görünür. Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği Çemberimde Gül Oya adlı dizisinde Özge Özberk ile başrol oynaması hayatının dönüm noktası olur. Çemberimde Gül Oya ile büyük başarı yakalar ve sonra devamı hızla gelir.

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Anahtar Kelimeler:
Sen Anlat KaradenizMehmet Ali Nuroğlu
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