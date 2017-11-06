Rol arkadaşıyla öpüşürken yakalanması ilişkiyi bitirdi!

'KAYBEDENLER Kulübü' filmindeki rol arkadaşı Yiğit Özşener ile yakınlaştığı iddia edilen Hande Doğandemir bu söylentiyi yalanlamıştı. Ancak, Hande'yi sevgilisi Mert Fırat affetmedi.

NE OLMUŞTU?

Her ne kadar daha önce ayrıldıkları haberleri çıkmış olsa da Hande Doğandemir, Mert Fırat bu haberleri yalanlamıştı ve ilişkilerine devam ettiklerini açıklamıştı. Yiğit Özşener, Mert Fırat'la birlikte olan Hande Doğandemir ile beraber rol aldığı ' Kaybedenler Kulübü Yolda' filminin çekiminden sonra gittikleri gece kulübünde dudak dudağa yakalandığı iddia edilmişti.

İPLER KOPTU

İddiaların ardından Mert Fırat, sevgilisi Hande Doğandemir'i affetmedi. İkili bu sefer ipleri tamamen kopardı.