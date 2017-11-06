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Rol arkadaşıyla öpüşürken yakalanması ilişkiyi bitirdi!

Geçtiğimiz haftalarda rol arkadaşı Yiğit Özşener ile barda öpüşürken görüntülenen Hande Doğandemir, sevgilisi Mert Fırat'tan ayrıldı

Rol arkadaşıyla öpüşürken yakalanması ilişkiyi bitirdi!

Geçtiğimiz haftalarda rol arkadaşı Yiğit Özşener ile barda öpüşürken görüntülenen Hande Doğandemir, sevgilisi Mert Fırat'tan ayrıldı

06 Kasım 2017 Pazartesi 09:18
Rol arkadaşıyla öpüşürken yakalanması ilişkiyi bitirdi!
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'KAYBEDENLER Kulübü' filmindeki rol arkadaşı  Yiğit Özşener ile yakınlaştığı iddia edilen  Hande Doğandemir bu söylentiyi yalanlamıştı. Ancak, Hande'yi sevgilisi  Mert Fırat affetmedi.

NE OLMUŞTU?

Her ne kadar daha önce ayrıldıkları haberleri çıkmış olsa da  Hande Doğandemir,  Mert Fırat bu haberleri yalanlamıştı ve ilişkilerine devam ettiklerini açıklamıştı.  Yiğit Özşener,  Mert Fırat'la birlikte olan  Hande Doğandemir ile beraber rol aldığı ' Kaybedenler Kulübü Yolda' filminin çekiminden sonra gittikleri gece kulübünde dudak dudağa yakalandığı iddia edilmişti.

İPLER KOPTU

İddiaların ardından  Mert Fırat, sevgilisi  Hande Doğandemir'i affetmedi. İkili bu sefer ipleri tamamen kopardı.

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Kaybedenler KulubüYiğit ÖzşenerMert FıratHande DoğandemirMagazin
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