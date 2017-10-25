Rol arkadaşının dekoltesini kesen Emre, fena yakalandı

BAŞROLLERİNDE İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Emre Kınay ve Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı Yol Arkadaşım filminin galası dün gece yapıldı.
GALADA EMRE KINAY'IN BAKIŞLARI OLAY OLDU
Aslı Bekiroğlu'nun gala gecesinde cesur kıyafet seçimi dikkat çekti. Emre Kınay'ın da gala gecesinde rol arkadaşının göğüs dekoltesine bakması dikkatlerden kaçmadı.
SEREN SERENGİL: O KADAR DEKOLTEYE HERKES BAKAR
Duymayan Kalmasın'da yer alan haberi yorumlayan Seren Serengil de "O kadar dekolte olursa herkes bakar yani." dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.