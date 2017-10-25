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Rol arkadaşının dekoltesini kesen Emre, fena yakalandı

Yol Arkadaşım dizisinde rol alan Emre Kınay, gala gecesinde rol arkadaşının göğüs dekoltesine bakarken kameralara yakalandı

Rol arkadaşının dekoltesini kesen Emre, fena yakalandı

Yol Arkadaşım dizisinde rol alan Emre Kınay, gala gecesinde rol arkadaşının göğüs dekoltesine bakarken kameralara yakalandı

25 Ekim 2017 Çarşamba 13:17
Rol arkadaşının dekoltesini kesen Emre, fena yakalandı
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BAŞROLLERİNDE İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç,  Emre Kınay ve Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı Yol Arkadaşım filminin galası dün gece yapıldı.

GALADA EMRE KINAY'IN BAKIŞLARI OLAY OLDU

Aslı Bekiroğlu'nun gala gecesinde cesur kıyafet seçimi dikkat çekti.  Emre Kınay'ın da gala gecesinde rol arkadaşının göğüs dekoltesine bakması dikkatlerden kaçmadı.

SEREN SERENGİL: O KADAR DEKOLTEYE HERKES BAKAR

Duymayan Kalmasın'da yer alan haberi yorumlayan  Seren Serengil de "O kadar dekolte olursa herkes bakar yani." dedi.

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