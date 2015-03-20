rock gecesi

ÇOK sayıda gencin akın ettiği mekânda sahne alan Grup Rampa, konuklara keyifli anlar yaşattı. En sevilen şarkıları kendi yorumuyla seslendiren grup, gençlerle birlikte eğlencenin doruklarına çıktı. Keyifli grubun seslendirdiği cover parçalara eşlik eden gençler, günün stresini üzerlerinden atmanın mutluluğunu yaşadı. Eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.
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Son Güncelleme: 20.03.2015 18:01