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Rihanna isyan etti: Kendinizden utanın!

Barbadoslu pop yıldızı Rihanna, eski sevgilisi rapçi Chris Brown’un 2009 yılında kendisine uyguladığı şiddetle dalga geçen reklamı kınadı

Rihanna isyan etti: Kendinizden utanın!

Barbadoslu pop yıldızı Rihanna, eski sevgilisi rapçi Chris Brown’un 2009 yılında kendisine uyguladığı şiddetle dalga geçen reklamı kınadı

16 Mart 2018 Cuma 14:03
Rihanna isyan etti: Kendinizden utanın!
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FOTOĞRAF ve video mesajlaşma uygulaması snapchat, geçtiğimiz gün Rihanna ve Chris Brown’un görüldüğü bir mobil oyun reklamını yayınlayarak, kullanıcılarına “Rihanna’yı tokatlamayı mı yoksa, Chris’e yumruk atmayı mı tercih edersin?” diye sordu. 2009 yılında eski erkek arkadaşı Chris Brown’ın fiziksel şiddetine maruz Rihanna, snapchat’i kadına şiddeti özendirdiği ve başına gelen olaya saygısızca davranıldığı için kınadı.

Düşüncelerini instagram hesabından paylaşan 29 yaşındaki yıldız, "Buna seve seve 'cahillik' demek isterdim, ama o kadar aptal olmadığınızı biliyorum! Aile içi şiddet mağdurlarını utandırmak ve bu olguyla dalga geçmek için para harcadınız. Tepkim, kişisel hislerimle alakalı değil, çünkü bundan utanmıyorum. Ancak siz; beni, aile içi şiddet mağduru tüm kadınları, çocukları ve erkekleri ortaya atarak, bizi aşağıladınız. Kendinizden utanın" ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından snatchap ekibinin özür dilediği, ancak Rihanna’nın bunu kabul etmediği öğrenildi.

Sosyal medya şirketinin sözcüsü, mobil oyunun kendileriyle alakalı olmadığını ve reklamın derhal geri çekildiğini belirterek, "Bu reklam gerçekten iğrenç ve asla bizim platformumuzda yayınlanmamalıydı. Böyle korkunç bir hatayı yaptığımız için üzgünüz. Tekrar yaşanmayacağından emin olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Rihanna2009RAPÇİ CHRİS BROWNPOP YILDIZI
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