Rihanna hakkında flaş iddia!

BARBADOSLU şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz yaz milyarder iş adamı Hassan Jameel ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. aşkları tüm hızıyla devam eden ikili, Londra’da Jameel'in evinde birlikte yaşıyor.
Sözcü'de yer alan habere göre; 29 yaşındaki yıldızın yakın çevresi, evlilik hazırlığı yapan Rihanna'nın, şu sıralar mekan ve gelinlik baktığını söylüyor.
Yakın çevresiyle yaptığı bir sohbet esnasında Arap milyarder ile evlenip çocuk sahibi olmayı düşlediğini söylediği öne sürülen Rihanna'nın, Jameel'in mükemmel bir baba olacağını düşündüğü ancak bunun için önce evlenme teklifi beklediği belirtildi.
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