Rıdvan Dilmen zor anlar yaşadı
Kuruçeşme trafiğinde otomobilinin lastiği patlayınca ne yapacağını şaşıran Rıdvan Dilmen, oğlu Erdi Dilmen’den yardım istedi. Ünlü yorumcu, oğlunun getirdiği araçla yoluna devam etti.
MAGAZİN 07.12.2019, 15:05
BİR dönemin efsane futbolcusu, günümüzün spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, önceki gün Kuruçeşme’deydi. Trafikte ilerlerken otomobilinin lastiğinin patlaması, Rıdvan Dilmen’e zorlu anlar yaşattı.
OĞLUNDAN YARDIM İSTEDİ
Yolda mahsur kalan Rıdvan Dilmen, çareyi oğlu Erdi’yi aramakta buldu. Erdi Dilmen kısa bir süre sonra Rıdvan Dilmen’in yanına geldi.
YENİ ARAÇLA UZAKLAŞTI
Fotoğraflarının çekildiğini fark edince gülen ünlü yorumcu, patlak lastikli aracı oğluna bıraktı. Onun getirdiği otomobile binerek yoluna devam etti.
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