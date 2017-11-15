Reza Zarrab sırra kadem bastı, Ebru'nun keyfi yerinde

ABD'DE tutuklu bulunan ve 27 Kasım'da jürili duruşması başlayacak olan Reza Zarrab kayıplara karışması sonrası tüm gözler eşi Ebru Gündeş'e çevrildi.

EBRU'NUN KEYFİ YERİNDE

Adalet bakanlığı kayıtlarında 8 Kasım'da tahliye olduğu gözüken ancak önceki gün "Teknik hata oldu, hala cezaevinde" açıklaması gelen Reza Zarrab'tan avukatları da haber alamıyor. Durum böyleyken tüm gözler Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'e çevrildi. Bir dönem Zarrab ile boşanacağı konuşulan ünlü şarkıcı, kocası hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen konserlerine tam gaz devam ediyor.

SAHNEYE ÇIKIYOR, FOTOĞRAF PAYLAŞIYOR

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Ebru Gündeş, verdiği konserlerden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor. Ünlü şarkıcı en son 3 gün önce İzmir konserinden paylaştığı fotoğrafa "Şahaneydiniz İzmir... Tekrar görüşmek üzere" notunu düştü.

"BU NE RAHATLIK"

Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden Ebru Gündeş'in fotoğraflarını görenler "Bu ne rahatlık" demekten kendini alamıyor.

İşte Ebru Gündeş'in son paylaşımı;