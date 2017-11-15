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Reza Zarrab sırra kadem bastı, Ebru'nun keyfi yerinde

ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'dan 5 gündür haber alınmamasına rağmen eşi Ebru Gündeş'in keyfi yerinde. Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan konser fotoğraflarını paylaşıyor

Reza Zarrab sırra kadem bastı, Ebru'nun keyfi yerinde

ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'dan 5 gündür haber alınmamasına rağmen eşi Ebru Gündeş'in keyfi yerinde. Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan konser fotoğraflarını paylaşıyor

15 Kasım 2017 Çarşamba 12:36
Reza Zarrab sırra kadem bastı, Ebru'nun keyfi yerinde
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ABD'DE tutuklu bulunan ve 27 Kasım'da jürili duruşması başlayacak olan  Reza Zarrab kayıplara karışması sonrası tüm gözler eşi  Ebru Gündeş'e çevrildi.

EBRU'NUN KEYFİ YERİNDE

Adalet bakanlığı kayıtlarında 8 Kasım'da tahliye olduğu gözüken ancak önceki gün "Teknik hata oldu, hala cezaevinde" açıklaması gelen  Reza Zarrab'tan avukatları da haber alamıyor. Durum böyleyken tüm gözler  Zarrab'ın eşi  Ebru Gündeş'e çevrildi. Bir dönem  Zarrab ile boşanacağı konuşulan ünlü şarkıcı, kocası hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen konserlerine tam gaz devam ediyor.

SAHNEYE ÇIKIYOR, FOTOĞRAF PAYLAŞIYOR

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan  Ebru Gündeş, verdiği konserlerden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor. Ünlü şarkıcı en son 3 gün önce  İzmir konserinden paylaştığı fotoğrafa "Şahaneydiniz İzmir... Tekrar görüşmek üzere" notunu düştü.

"BU NE RAHATLIK"

Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden  Ebru Gündeş'in fotoğraflarını görenler "Bu ne rahatlık" demekten kendini alamıyor.

İşte  Ebru Gündeş'in son paylaşımı;

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Anahtar Kelimeler:
Reza ZarrabEbru Gündeş
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