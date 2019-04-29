Reza Zarrab'ın yalı davasında mahkemeden yeni karar

MAHKEME, Zarrab'ın yurt dışındaki adresinin araştırılması amacıyla bakanlık ve konsolosluğa yazı yazılmasına hükmetti. Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık Reza Zarrab'ın avukatı hazır bulundu. Mahkeme hakimi Şeyda Kibar Yıldırım, sanık Sarraf hakkında çıkarılan yakalama kararının infaz edilemediğini tutanağa geçirdi. Hakim Yıldırım, sanık Sarraf'ın savunmasının alınması için yazılan uluslararası istinabeye de henüz cevap verilmediğini tutanağa yazdırdı. Söz verilen Sarraf'ın avukatı Gökberk Dumancı, "Müvekkilim dinlendikten sonra savunma yapacağız. Hakkında çıkarılan yakalamanın kaldırılmasını talep ediyoruz." dedi. Mahkeme hakimi, savunmasının alınması için yazılan uluslararası istinabe adresinin Sarraf'ın son cezaevi adresi olması nedeniyle, sanığın oradan serbest bırakıldığı anlaşıldığından istinabenin geri istenmesine karar verdi. Sanık Sarraf'ın bilinen başka bir adresi olmadığından yakalama kararının kaldırılması yönündeki talebin reddine karar veren mahkeme, Sarraf'ın yurt dışındaki adresinin araştırılması amacıyla bakanlık ve konsolosluğa yazı yazılmasına hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

İddianameden

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Rıza Sarraf'ın Beykoz Kanlıca Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5 parselde bulunan yalılarında, yapıya geçiş için bina boyunca asansör yapıldığı, ayrıca bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtiliyor. İddianamede, sanık Rıza Sarraf'ın "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirmişti. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlatmıştı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti. İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na” aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyordu. Gündeş yargılama sonucunda beraat etmişti.

REZA ZARRAB'IN DOSYASI AYRILMIŞTI

ABD'de bulunduğu için Rıza Sarraf'ın ifadesi alamayan mahkeme, bunu gerekçe göstererek Rıza Sarraf'ın dosyasını Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti.