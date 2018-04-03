Reyting savaşında gecenin şampiyonu belli oldu

PAZARTESİ akşamları kıran kırana geçen reyting savaşında Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi birincilik ipini göğüsledi.
İKİNCİ SIRADA SÖZ DİZİSİ VAR
Star TV'de yayınlanan asker dizisi Söz'ün ikinci sırada yer aldığı sıralamada TV8'in yarışma programı Survivor üçüncülük koltuğuna oturdu.
AB'DE SIRALAMA DEĞİŞMEDİ
AB'de de birincilik Çukur'un, ikincilik Söz'ün üçüncülük ise Survivor'ın oldu.
İşte dün akşamın reyting sıralaması;
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