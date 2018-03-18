Reyting rekorları kıran Karadeniz dizisine güzel oyuncu dahil oldu

ATV'NİN reyting rekorları kıran sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'e sürpriz bir isim dahil oluyor. Dizinin kadrosunda başarılı oyuncu İlayda Çevik olacak.

"HARİKA BİR EKİP"

Çevik, "Sen Anlat Karadeniz'de harika bir ekip ile çalışma fırsatı buldum. Osman Sınav gibi başarılı bir yönetmenle de aynı projede yer almak gurur verici. Çekimlerimiz Karadeniz'de devam ediyor. Buranın eşsiz doğasında çalışmak beni daha da heyecanlandırıyor" dedi.

SON 6 YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN DİZİSİ

Son 6 yılın en iyi çıkışını yapan dizi, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkânsız aşkını anlatıyor.

Heyecanla izlenen dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav otururken, senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Karadeniz'in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen dizi; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.