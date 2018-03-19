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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Reyting için taş fırın Haluk'u madara ettiler

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde Haluk beyaz saçlarını simsiyaha boyadı. Haluk'u görenler, "Reyting uğruna ne yapacaklarını şaşırdılar." demeden edemedi

Reyting için taş fırın Haluk'u madara ettiler

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde Haluk beyaz saçlarını simsiyaha boyadı. Haluk'u görenler, "Reyting uğruna ne yapacaklarını şaşırdılar." demeden edemedi

19 Mart 2018 Pazartesi 11:27
Reyting için taş fırın Haluk'u madara ettiler
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ÇOCUKLAR Duymasın'ın yeni bölümünde Haluk beyaz saçlarını simsiyaha boyadı. Haluk'u görenler, "Reyting uğruna ne yapacaklarını şaşırdılar." demeden edemedi.Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Haluk'un beyaz saçlarını siyaha boyaması alay konusu oldu.

BEYAZ SAÇLARI GİTTİ

Yeni bölümde Haluk'un siyah saçlarını beyaza boyadığını gören izleyiciler, "Reyting uğruna ne yapacaklarını şaşırdılar." yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuklar DuymasınReytingSİMSİYAH
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