Reynmen'in konser fiyatı dudak uçuklattı!

'Derdim Olsun' şarkısı 237 milyon, 'Ela' parçası da 123 milyon kez dinlenen YouTuber Reynmen (Yusuf Aktaş) kendisini eleştiren ünlülere ''Sosyal medyanın bu kadar popüler olduğu dönemde kendilerine çok fazla anlam yüklüyorlar. Bu gerçeği acilen kabul etmek zorundalar. Yoksa, yok olacaklar. Kıskananlar kudurabilir'' diye seslenmişti.

Ardından ''Beni sevmeyen ve çekemeyen, saygı duymamı beklediğiniz yılların sanatçısı ağabeyim ve ablalarımdan özür dilerim. Yakında albüm çıkarıyorum, konser de vereceğim'' şeklinde bir açıklama yapmıştı.



Bugüne kadar 2 solo şarkısı 3 düeti olan Reymen, 16 Ağustos Cuma akşamı Çeşme-Aya Yorgi Koyu'ndaki Tren Beach'te sahneye çıktı.



Bir saat konser verdi, 20 şarkı söyledi, 180 bin TL kazandı. Şarkı başına 9 bin TL'yi kaptı.



Reymen'in repertuarında Ahmet Kaya'dan eserler ve annesinin sevdiği türküler de vardı. Konserde localar 30 bin TL, ayakta biletler 500 ile 2 bin 500 TL'ye alıcı buldu. Reynmen hayranları kapıda kuyruk oluşturdu.



Ünlü YouTuber önümüzdeki günlerde ikinci konserini de verecek.



ÇEŞME BEACH'LERİNDE KİM, KAÇ BİN TL ALIYOR?



Gülşen: 80 bin TL



Berkay: 70 bin TL



Defne Samyeli: 60 bin TL



Simge Sağın: 50-60 bin TL



Derya Uluğ: 40 bin TL