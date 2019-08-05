Reynmen'in Ela'dan kaç bin dolar kazandığı ortaya çıktı! Dudak uçuklattı

REYNMEN lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla sadece bir hafta içinde 30 milyon görüntülenmeyi geçmişti. Youtube'da 233 milyon kez dinlenen 'Derdim Olsun' parçasıyla tüm Türkiye’nin gündemine oturan Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela' ise, ilk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatte ise 15 milyondan fazla 'tık' aldı. Şarkı yayınlanmadan önce, "Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım" ifadelerini kullanan Reynmen'in Youtube'dan kazandığı son rakam ise belli oldu. Reynmen, 97 milyondan fazla izlenen klibinden 37 bin dolar (yaklaşık 210 bin TL) kazandı. Sosyal medyada fenomeni daha önce yaptığı açıklamada, şarkıdan kazandığı parayı üç ayrı vakfa bağışlayacağını söylemişti.