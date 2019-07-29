Reynmen, halk ozanı Aşık Ali Nurşani'ye yardım edecek

GIRTLAK kanserine yakalanan oğlu Engin Nurşani'nin tedavisi için gerekli parayı bulamayan Aşık Ali Nurşani yardım çağrısında bulundu.

'NEYİM VARSA VERDİM'

Sosyal medya üzerinden sevenlerine seslenen Nurşani ''Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var.

Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var.

Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum.'' dedi.

'KENDİME BORÇ BİLİRİM'

Bunun üzerine Reynmen, Nurşani'nin fotoğrafını paylaşıp üstüne de şu notu düştü:

"Türkülerini dinlediğim bu güzel insana yardım etmeyi de kendime borç bilirim."