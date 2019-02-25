Reynmen, Derdim Olsun klibinden ne kadar kazandığını açıkladı

'Derdim Olsun' şarkısı ile YouTube'da rekor kıran 'Reynmen' lakaplı Yusuf Taşkın, şarkıdan 120-130 bin lira kazandığını açıkladı.

Reynmen, Derdim Olsun klibinden ne kadar kazandığını açıkladı
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DERDİM Olsun şarkısı ile rekor kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, geçen günlerde 133 milyon izlenen klibini YouTube'daki kanalından kaldırmıştı.

Reynmen'in o videosunu tamamen silmediği YouTube'un 'gizli' seçeneğini kullandığı ortaya çıkmıştı.

"BÖYLE ŞEYLERİ SAKLAYAN BİRİ DEĞİLİM"

Sık sık takipçileriyle sosyal medyadan soru-cevap yapan Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 'Derdim Olsun' şarkısından kazandığı parayı açıkladı.

Bir takipçisinin "133 milyon izlenen şarkın sana ne kadar kazandırdı?" sorusuna "Böyle şeyleri saklayan biri değilim. 120 -130 bin TL kazandım" açıklamasını yaptı.

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