Reynmen, Cem Yılmaz'ın yeğeni mi? Cem Yılmaz yanıtladı

REYNMEN geçen salı gecesi sevgilisi ile görüntülenince olay çıkarmış, ortalığı birbirine katıp muhabirlere saldırmıştı.

Cem Yılmaz önceki akşam sevgilisi Defne Samyeli, yakın arkadaşları; Ozan Güven ve Necip Memili ile Etiler Da Mario’daydı.

Çıkışta, haberciler “Yeğeniniz, meslektaşlarımızı tokatlayıp darbetti” diye hatırlatınca bozuldu.

'O KİM YEĞENİM Mİ?'

“O kim yeğenim mi? O da nereden çıktı. Arkadaşlara geçmiş olsun” yanıtını verdi.

Reynmen'in annesi Hasibe Yılmaz Aktaş ile Cem Yılmaz’ın imza gününe katılmış, bu fotoğrafları da “Akrabayız” diye sosyal medyada paylaşmıştı.