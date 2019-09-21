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Reynmen, Cem Yılmaz'ın yeğeni mi? Cem Yılmaz yanıtladı

Reynmen lakaplı Youtuber Yusuf Aktaş şöhretle tanıştığı ilk günlerde Cem Yılmaz ile akraba olduğunu iddia etmişti. Annesi Hasibe Yılmaz Aktaş, ünlü oyuncunun, dayısının oğlu olduğunu söylemişti.

MAGAZİN 21.09.2019, 18:47
Reynmen, Cem Yılmaz'ın yeğeni mi? Cem Yılmaz yanıtladı
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REYNMEN geçen salı gecesi sevgilisi ile görüntülenince olay çıkarmış, ortalığı birbirine katıp muhabirlere saldırmıştı.

Cem Yılmaz önceki akşam sevgilisi Defne Samyeli, yakın arkadaşları; Ozan Güven ve Necip Memili ile Etiler Da Mario’daydı.

Çıkışta, haberciler “Yeğeniniz, meslektaşlarımızı tokatlayıp darbetti” diye hatırlatınca bozuldu.

'O KİM YEĞENİM Mİ?'
“O kim yeğenim mi? O da nereden çıktı. Arkadaşlara geçmiş olsun” yanıtını verdi.

Reynmen'in annesi Hasibe Yılmaz Aktaş ile Cem Yılmaz’ın imza gününe katılmış, bu fotoğrafları da “Akrabayız” diye sosyal medyada paylaşmıştı.

#reynmen #CEM #yılmaz
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