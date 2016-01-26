resital sundular

HÜNERLERİNİ sergileyen çocuklar, davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından organize edilen ve ÇYDD öğrencileri ile piyano öğretmeni Galina Akman tarafından gerçekleştirilen piyano dinletisi, Alanya Kültür Merkezi'nde sergilendi. Galina Akman'ın öğrencileri performansları ile kendilerini dinlemeye gelenleri mest etti. Konser tadındaki piyano dinletisinin ardından öğrenciler ve Galina Akman uzun süre alkışlandı.