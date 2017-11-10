Rejinin hareketi Nihat'ı çıldırttı: İstemiyorsanız gideyim

ŞARKICI Nihat Doğan, Beyaz TV'de yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında çıldırdı. Doğan, canlı yayında rejiye bağırdı.

"SESİMİ KASITLI MI KESİYORSUNUZ?"

Nihat Doğan reji ekibinin sesini kısmasına çok sinirlendi. Doğan, "Artık sesimi kasıtlı kestiğinizi düşünüyorum. İstemiyorsanuz ben buradan gideyim." diyerek ateş püskürdü.

BİRCAN İPEK VE İLKAY BUHARALI ZOR SAKİNLEŞTİRDİ

Nihat Doğan'ın bu kadar kızması karşısında programın diğer yorumcuları İlkay Buharalı ve Bircan İpek oldukça şaşırdı. İkili, Doğan'ı zor sakinleştirdi.