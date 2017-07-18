Rasim Öztekin'in lüks aracına kavuştu

SON olarak 'Çalgı Çengi İkimiz' filmiyle beyazperdede boy gösteren sanatçı, lüks bir cip aldı.
Otomobillere olan meraklıyla da bilinen ve arazi aracını satan Öztekin, aradığı arabayı buldu.
Usta sanatçı, değeri 1 milyon TL'ye kadar çıkan Cadillac-Escalade marka cip aldı.
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