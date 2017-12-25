Rafet El Roman'ın yeni sevgilisi kızı yaşında!

AKŞAM gazetesinin haberine göre, Şevval (18), Su (20) ve Edvan adında 3 çocuğu bulunan Rafet El Roman, hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Daha önce İstanbul gecelerinde birçok güzelle objektiflere yansıyan Rafet El Roman’ın (49) 21 yaşındaki Semra adlı bir güzelle aşk yaşadığı kulisler konuşulmaya başlandı. Kısa bir süredir birlikte olan çiftin ilk kareleri de sosyal medyaya düştü bile… 1996 doğulu Semra ile Roman’ın birbirlerine sarılmış kareleri çiftin mutluluklarını gözler önüne seriyordu.
Kızlarıyla akran olan bir güzelle aşk yaşayan Roman’ın bu birlikteliği için nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.
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