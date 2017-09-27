Programı kaldırılan Zuhal'in yeni halini gören tanıyamıyor

SONUCU-oyuncu Zuhal Topal önceki gün 41. yaş gününü KKTC'deki The Arkın Colony Hotel'de kutladı.Müzisyen eşi Korhan Saygıner ile sahneye çıkıp düet yapan Zuhal Topal'ın yüzündeki farklılık dikkat çekti. Oyuncunun burun ameliyatı olduğu öğrenildi.

YENİ SEZONDA BOŞTA KALDI

Yeni sezon için herhangi bir kanala evet demediğini belirten sunucu gündüz kuşağı, dizi ve yarışma programı teklifleri aldığını, ancak kararsız olduğunu açıkladı.

İşte Zuhal Topal'ın yeni hali;