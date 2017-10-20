Programdan kucakta giden Rus gelin adayı, dönen dolabı bir bir anlattı

İZDİVAÇ programlarında koca ararken adını duyuran Rus gelin adayı Luvrita, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında dönen dolabı bir bir anlattı.
KANAL KANAL GEZİYORDU
Esra Erol'un programında adını duyuran, ardından Zuhal Topal'a transfer olan gelin adayı Luvrita, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında çarpıcı itiraflarda bulundu.
"OYUNCU OLDUĞUM İÇİN..."
6 yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldığını ve katıldığı izdivaç programlarında da mesleğini icra ettiğini belirten Rus gelin adayı, "Arkadaşlar o kadar kişi açıklama yaptı. Hala bana neden soruyorsunuz? 6 yıl oyunculuk yaptım. Kimseyi kardımadım. Oyuncu olduğum için gerçek gibi oynadım. Sadece işimi yaptım. Bir diziyi izlediğiniz zaman oradaki karakterin gerçek olduğuna inanıyor musunuz?" şeklinde konuştu.
BİRKAN İLE DE SEVGİLİ OLMUŞTU
Hatırlanacağı üzere Rus gelin adayı, Adana'da düzenlenen fuhuş baskınında gözaltına alınan damat adayı Birkan Key ile de bir süre birliktelik yaşamıştı.
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