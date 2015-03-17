piknikte buluştular

ÖZEL Özgün Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yardımcı personelleri, usta öğreticiler, şoförler ve idarecilerin katıldığı piknikte renkli görüntüler oluştu. Kardelen ekibi, mangal başında birlikte yenen öğle yemeğinin ardından güneşli havanın tadını çıkardı. Kurum sahibi Feridun Özdeş, "Arkadaşlarımızla yoğun iş temposundan sıyrılarak birlikte vakit geçirmek istedik. Havanın da güzel olmasıyla birlikte Ulaş'ta bir araya geldik. Önümüzdeki günlerde öğretmen arkadaşlarımızla da bir araya gelerek bu tür sosyal etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi. Güneşli havanın keyfini çıkaran Kardelen personelleri, geç saatlere kadar bir arada olmanın tadını çıkardı.