Photoshop'u abartan Deniz Akkaya, göğsünü ve eteğini yok etti

ÜNLÜ model Deniz Akkaya'nın sevgilisiyle birlikte sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraf olay oldu.
"BU ACAYİPLİĞİ AÇIKLAR MISIN?"
Deniz Akkaya'nın sevgilisiyle birlikte sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraf olay oldu. Dekolte kıyafetindeki frikikleri gizlemek için Photoshop'u fazla kaçıran Akkaya'nın göğsü ve eteği yok oldu. Takipçileri "Bu acayipliği bi açıklar mısın lütfen" diyerek dalga geçti.
İşte Deniz Akkaya'nın o paylaşımı;
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