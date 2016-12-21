Peri çocukları gülerek öğreniyor

OKUL içi ve dışında yapılan etkinliklerde öğrenciler, yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor. Okul öncesi çağındaki çocuklara kazandırılması gereken tüm becerilerle ilgili eğitimlerin verildiği okulda, öğrencilerin yüzlerinin gülmeleri de sağlanıyor. El becerilerinin gelişmesi yönünde yapılan çalışmalar sırasında öğrenciler renkli görüntüler oluşturuyor. Verilen bu eğitimlerle öğrencilerin bir yandan üretmesi sağlanırken diğer yandan da paylaşımlarının arttırılması hedefleniyor.

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