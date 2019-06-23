Penelope Cruz'dan çarpıcı açıklamalar

KADIN bedeni üzerinden yapılan eleştirilerin, dünya çapında problem olduğunu belirten oyuncu, “Regl, menopoz ve doğum sonrası (post-partum) depresyonu gibi kelimeler bugün bile laf arasında geçtiğinde, gerginliğe neden oluyor. Toplum bunları tabu olarak tutuyor ve çileden çıkıyorum. Bizim sektördeyse gelişme var ama bu sadece bir başlangıç” dedi.

