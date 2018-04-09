Pelin Öztekin'in Bikinili Pozunu Gören Şaştı Kaldı!

Mide küçültme ameliyatı ile 90 kilo veren Pelin Öztekin, ilk kez bikinili poz verdi.
Kaş'ta tatil yapan Öztekin, fit görünümüyle beğenildi.
Öztekin, yılın ilk bikinili pozunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Oyuncu, 153 kiloya kadar çıkınca Nisan 2015'te mide küçültme ameliyatı olmuştu.
BKM Mutfak'taki skeçlerde kilosuyla örtüşen rolleriyle adını geniş kitlelere duyuran Öztekin, mide ameliyatı sonrası ilk 6 ayda 158 kilodan 100 kiloya düşmüştü. Öztekin son olarak 21 ayda 90 kilo verip 63'e düştü. 31 yaşındaki oyuncu, formunu korumak için ise düzenli olarak spor yapıyor.
Verdiği kilolardan sonra vücudu deforme olan Öztekin, estetik ameliyat da olmuştu.
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