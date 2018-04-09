Pelin Öztekin'in Bikinili Pozunu Gören Şaştı Kaldı!

Gösteri dünyasının ünlü isimleri zayıflamak için birçok yöntem deniyor. Bazıları sağlığı için bazıları ise rolü için kilo veriyor. Bunu başarmak için spor, diyet veya ameliyat yöntemlerini deniyorlar. Son olarak mide küçültme ameliyatı ile 90 kilo veren Pelin Öztekin, ilk kez bikinili fotoğrafını paylaştı.