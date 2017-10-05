Paylaştığı karenin alt kısmındaki detay, ünlü şarkıcıyı rezil etti

AVUSTRALYALI pop prensesi Kylie Minogue, üzerinde oynanmış bir fotoğrafı instagram hesabından paylaştı. Dikkatli takipçileri, takvimin kapak pozundaki hataları hemen fark etti.
DÜZELTMESİNİ İSTİYORLAR
49 yaşındaki şarkıcının hayranları, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, Kylie'den "berbat photoshop'lu fotoğrafı" düzeltmesini istedi.
GÖRÜNTÜ KAYMALARI ELE VERDİ
Söz konusu karede; duvar ve sandalyedeki görüntü kaymaları dikkati çekiyor.
İşte ünlü modelin o fotoğrafı;
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