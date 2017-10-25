Paylaştığı iddia kuponu sonrası Ebru'ya evlilik teklifi yağdı

SOSYAL medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen şarkıcı Ebru Polat'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım olay oldu.
TEK MAÇLA YATTI
Oynadığı iddia kuponunu takipçileriyle paylaşan ve 15 TL'lik kuponla tek maç yüzünden yaklaşık 30.000 TL kaybeden Polat'ın fotoğrafının altına yorum yağdı. Yüksek oranlı maçları doğru tahmin ettiği gözlenen Polat'a erkek hayranları evlilik teklif etti.
MESAJ YAĞDIRDILAR
Futbol bilgisi Twitter'da trend topic olan güzel şarkıcıya maçlarla ilgili tüyo vermesi için hayranları mesaj yağdırdı.
MESUT ÖZİL İLE SEVGİLİYDİ
Ebru Polat bir dönem Mesut Özil ile aşk yaşıyordu. Beraber tatile gittikten sonra ilişkilerini devam ettiremeyen Ebru Polat'ın şu an hayatında kimse bulunmuyor.
İşte Ebru Polat'ın o paylaşımı;
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