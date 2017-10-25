Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107718
ALTIN
152.619
DOLAR
3.7292
STERLİN
4.9386
EURO
4.3918
Sağlıklı kalp için günde 5 ceviz önerisi!
Sağlıklı kalp için günde 5...
Sivrisinek sesi sizi çileden çıkarıyor mu? Misophonia olabilirsiniz
Ses öfkesi nedir?
Kanser hücrelerinin yüzde 80'ini öldürüyor!
Kanseri hücrelerini yüzde 80 öldürüyor
banner468

Paylaştığı iddia kuponu sonrası Ebru'ya evlilik teklifi yağdı

15 TL'lik kuponla tek maç yüzünden yaklaşık 30.000 TL kaybeden Ebru Polat'a erkek hayranlarından evlilik teklifi yağdı

Paylaştığı iddia kuponu sonrası Ebru'ya evlilik teklifi yağdı

15 TL'lik kuponla tek maç yüzünden yaklaşık 30.000 TL kaybeden Ebru Polat'a erkek hayranlarından evlilik teklifi yağdı

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:58
Paylaştığı iddia kuponu sonrası Ebru'ya evlilik teklifi yağdı
banner404

SOSYAL medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen şarkıcı  Ebru Polat'ın  Instagram hesabından yaptığı paylaşım olay oldu.

TEK MAÇLA YATTI

Oynadığı iddia kuponunu takipçileriyle paylaşan ve 15 TL'lik kuponla tek maç yüzünden yaklaşık 30.000 TL kaybeden Polat'ın fotoğrafının altına yorum yağdı. Yüksek oranlı maçları doğru tahmin ettiği gözlenen Polat'a erkek hayranları evlilik teklif etti.

MESAJ YAĞDIRDILAR

Futbol bilgisi  Twitter'da trend topic olan güzel şarkıcıya maçlarla ilgili tüyo vermesi için hayranları mesaj yağdırdı.

MESUT ÖZİL İLE SEVGİLİYDİ

Ebru Polat bir dönem  Mesut Özil ile aşk yaşıyordu. Beraber tatile gittikten sonra ilişkilerini devam ettiremeyen  Ebru Polat'ın şu an hayatında kimse bulunmuyor.

İşte  Ebru Polat'ın o paylaşımı;

 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mesut ÖzilİnstagramEbru PolatMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülben'e tehdit mesajları yağdıranlar Erhan Çelik'le bağlantılı çıktı
Gülben'e tehdit mesajları yağdıranlar Erhan Çelik'le bağlantılı çıktı
Rol arkadaşının dekoltesini kesen Emre, fena yakalandı
Rol arkadaşının dekoltesini kesen Emre, fena yakalandı
Çıtır sevgilisi Pascal'ın başını belaya sokacak
Çıtır sevgilisi Pascal'ın başını belaya sokacak

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim