Patron Berksan

SEÇKİN ŞENVARDAR

İŞLERİ nedeniyle İstanbul-Bodrum arasında mekik dokuyan Berksan, yanında 300 kişi çalıştığını söyledi.Bu sene Türkbükü'nde 'Çilek Beach by Berksan'ı açan ünlü şarkıcı, "Bir çok kişiye ekmek kapısı oluyoruz, İstanbul, Bodrum ve Uludağ'da üç işletme olarak hizmet veriyoruz. Aileleriyle hesaplarsak ortalama 1000 kişilik bir aileyiz. İnşallah markamız bönümüzdeki sezonda bir çok şehirde artarak devam edecek" şeklinde konuştu.