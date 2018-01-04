Parlattığı isim paylaşılamıyor! İki filmde birden oynadı

SURVİVOR'DA renkli karakteriyle hafızalara kazınan Erdi Ünver, sinemaya adım attı.

İKİ PROJEDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

İki proje için kamera karşısına geçen oyuncu, 'Organik Aşk'ta Gizem Karaca'nın abisini canlandırdı. Erdi, ayrıca Peker Açıkalın'ın 'Karımı Gördünüz mü?' isimli komedi filminde de rol aldı.

"OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDIM"

Erdi, "Yarışma bittiğinde bazı arkadaşlar barlarda, beach'lerde gezerken ben kendime bir şeyler katmak için oyunculuk eğitimi aldım" sözleriyle dikkat çekti.