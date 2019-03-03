Paris Hilton'un sırrı ayran

GEÇEN yaz Antalya’daki moda şovu Dosso Dossi’de podyuma çıkan sosyetik güzel, bir yandan da ‘Paris’in Sırrı’ filminin çekimlerini tamamlamıştı. Paris, çekimlerde ayran içerek serinlediğini söyledi. Hilton, “Ayranla form tuttum” diyerek de milli içeceğimizi öve öve bitiremedi. Bir ay süren çekimlerde Antalya’yı da gezen Hilton, “Antalya benim için dünyanın en güzel yerlerinden biri” diyerek Türkiye’ye övgü yağdırdı. Paris, Belek’teki çekimlerde mütevazı tavırlarıyla da ilgi odağı olmuştu. Geçtiğimiz yaz geldiği Antalya’da roller coaster’a da binen yıldız, çocuklar gibi eğlenmişti.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 22:06