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Parayla oynayan Nusret, en büyük eksiğini de gideriyor

Popülaritesi her geçen gün artan ve Avrupa ile ABD'de yeni mekanlar açan Nusrat Gökçe, yabancı dil öğrenmek için özel hoca tuttu. Ünlü işletmeci, hafta iki gün ders alıyor

Parayla oynayan Nusret, en büyük eksiğini de gideriyor

Popülaritesi her geçen gün artan ve Avrupa ile ABD'de yeni mekanlar açan Nusrat Gökçe, yabancı dil öğrenmek için özel hoca tuttu. Ünlü işletmeci, hafta iki gün ders alıyor

20 Ekim 2017 Cuma 18:23
Parayla oynayan Nusret, en büyük eksiğini de gideriyor
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SOSYAL medya paylaşımlarıyla ünü  Türkiye sınırlarını aşan Nusret  Gökçe, en büyük eksiği olarak nitelendirdiği yabancı dil sorununu aşmak için özel ders almaya başladı.

POPÜLARİTESİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Gökçe, popülerliğinin iyice artması ve  Avrupa ile  ABD'de yeni mekanlar açmasından sonra kendisindeki büyük bir eksikliği gidermek için harekete geçti.

ÖZEL HOCA TUTTU, DİL ÖĞRENİYOR

Yabancı dil sıkıntısını sürekli kendine dert eden  Gökçe, tuttuğu özel hoca sayesinde İngilizce öğrenmeye başladı. Ünlü işletmeci haftanın 2 günü belli saatlerini İngilizce öğrenmek için ayırıyor.

"DİL SORUNUM VAR" DEMİŞTİ

Gökçe, daha önce yabancı dil sıkıntısıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Reklam teklifleri ve davetler yağıyor ama dil sorunum var."

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriTürkiye CumhuriyetiTürkiyeAmerikaAvrupa
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