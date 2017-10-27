Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107335
ALTIN
155.583
DOLAR
3.8307
STERLİN
5.0269
EURO
4.4754
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden korunuyor!
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden...
27 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Ekim 2017 Yeni Alanya...
27 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
27 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

"Paramı vermediler" diyen Yıldız, mahkemeye koştu

Daha önce çıkardığı üç albümünün satış gelirinden pay alamadığını öne süren Yıldız Tilbe, müzik şirketine 20 bin liralık tazminat davası açtı

"Paramı vermediler" diyen Yıldız, mahkemeye koştu

Daha önce çıkardığı üç albümünün satış gelirinden pay alamadığını öne süren Yıldız Tilbe, müzik şirketine 20 bin liralık tazminat davası açtı

27 Ekim 2017 Cuma 09:29
"Paramı vermediler" diyen Yıldız, mahkemeye koştu
banner404

ŞARKICI Yıldız Tilbe, eski üç albümünün satış gelirinden pay alamadığı gerekçesiyle  Avrupa Müzik'e 20 bin liralık tazminat davası açtı.

Yıldız Tilbe, albüm gelirleri için mahkemeye başvurdu.  Yıldız Tilbe'nin avukatı,  İstanbul Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne bir dilekçe sundu.

PAY YÜZDE 25 ARTTIRILDI, ANCAK ÖDENMEDİ

Dilekçede, '' Yıldız Tilbe ile yapımcı şirket arasında 25  Aralık 2001 tarihinde yapılan sözleşme gereği, albümlerden elde edilen kazançların yüzde 20'si sanatçıya ödenecekti. 25 Mart 2004'te yapılan yeni bir sözleşmeyle bu pay yüzde 25 olarak arttırıldı. Ancak bu pay ödenmedi'' denildi.

20 BİN LİRA İSTİYOR

Ayrıca  Yıldız Tilbe, bu sebeplerle  Avrupa Müzik'ten 10 bini manevi olmak üzere toplam 20 bin liralık tazminat talep ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AvrupaYıldız TilbeMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Los Angeles'ta Tuba Büyüküstün rüzgarı esti
Los Angeles'ta Tuba Büyüküstün rüzgarı esti
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 27 Ekim 2017 Perşembe
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 27 Ekim 2017 Perşembe
Yeşilçam yıldızının kızı, Kardashianlara gelin gidiyor
Yeşilçam yıldızının kızı, Kardashianlara gelin gidiyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim