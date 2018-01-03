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Paralar havaya uçuştu! Çalışanları için milyon dolarlık parti verdi

Snapchat'ın ana şirketi Snap Inc. ve CEO Evan Spiegel'in Los Angeles'ta verdiği yılbaşı partisinde 4 milyon dolar harcadıkları bildirildi. Spiegel ve Snap, Microsoft Theater, bir bowling salonu ve Wolfgang Puck'ın restoranını içeren çeşitli mekanları kiraladı. Aynı zamanda parti de şarkıcı Drake de sahne aldı...

Paralar havaya uçuştu! Çalışanları için milyon dolarlık parti verdi

Snapchat'ın ana şirketi Snap Inc. ve CEO Evan Spiegel'in Los Angeles'ta verdiği yılbaşı partisinde 4 milyon dolar harcadıkları bildirildi. Spiegel ve Snap, Microsoft Theater, bir bowling salonu ve Wolfgang Puck'ın restoranını içeren çeşitli mekanları kiraladı. Aynı zamanda parti de şarkıcı Drake de sahne aldı...

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:09
Paralar havaya uçuştu! Çalışanları için milyon dolarlık parti verdi
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TMZ tarafından elde edilen belgelere göre, Snapchat'ın ana şirketi Snap Inc. ve CEO Evan Spiegel'in yılbaşı partisinde 4 milyon dolar harcadıkları bildirildi.2Snap'in 2017 yılını kapatma partisinin, Los Angeles şehir merkezinde çeşitli restoranlar, sinema salonları ve mekanları içeren büyük eğlence kompleksi LA Live'da gerçekleştirileceği söylendi.

TMZ'ye göre, Spiegel ve Snap, "Microsoft Theatre ve Microsoft Square"e bakan neredeyse her mekanı -Katsuya, Lucky Strike, Tom's Urban, Conga Room ve Wolfgang Puck Bar & Grill'i- kiraladı. Snap'in bu partiyi aylarca planladığını ve 5.000 misafir ağırlayacak izin belgelerini aldığı iddia edildi.5Şarkıcı Drake'in de sahneye çıktığı parti de ilginç bir kural da vardı. Yapılan yılbaşı partisine katılan çalışanlara, fotoğraf çekme yasağı getirildi. Ayrıca fotoğraf çekilse bile katılımcılara kesinlikle paylaşılmaması söylendiği partinin fotoğrafları sızdırılsa da, Snapchat parti süresi boyunca uygulama üzerinden fotoğrafların paylaşılmasını da engelledi. 8Yine de Instagram'a partiyle ilgili bu fotoğraflar sızdı.

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Snapchat
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