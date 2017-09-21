Pamela'dan cesur çıkış: Bir erkek yeterli mi

ÜNLÜ aktris Pamela Anderson, önceki gün 'Good Morning Britain' programına konuk oldu. Bir süre önce Kim Kardashian'a mektup yazarak gerçek kürk giymeyi bırakması için çağrı yapan Anderson, programda samimi açıklamalar yaptı.
"BİR ERKEK SİZE HER ŞEYİ VEREBİLİR Mİ?"
İsmi Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ile anılan 50 yaşındaki yıldız, "Assange ile ilişkiniz var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Julian'ı seviyorum. O, tanıdığım en ilginç insanlardan biri. Çok cesur biri ve cesaretten daha çekici bir şey olamaz. Julian ile aramızdaki şeye aşk diyemem. Aşk, hayatımda hep olan bir şey ancak tek bir erkek size her şeyi verebilir mi? İşte bunu merak ediyorum. Sohbet etmek için bir erkek, aşk için başka bir erkek... Bu konuda çok şanslı biriyim."
"PARTNERİM VAR"
Anderson, "Peki Assange'a aşık mısınız?" sorusuna ise "Onu seviyorum ama hayır... Benim bir partnerim var" yanıtını verdi.
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