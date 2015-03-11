Özgün'den 'Özel' ziyaret

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği 1. Bölge (Akdeniz ve Marmara) Yüzme Şampiyonası'nda dereceye giren Alanya Özgün Kardelen Spor Kulübü sporcuları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'i ziyaret ettiler. Kulüp Başkanı Feridun Özdeş ve antrenör Bayram Özcan Akder de ziyarette yer aldı. Müdür Er, down sendromlular 50 metre serbest kategorisinde altın madalya almayı başaran Ozan Emir Başdemir, 100 metre serbest kategorisinde bölgede 3. olan Mümtaz Baysal ile diğer sporcular Ahmet Toklu, Barış Çatalbaş ve teknik heyete çikolata ikram etti. Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Özdeş, sporun özel bireylerin rehabilitasyonunda en iyi yol olduğuna vurgu yaparak bugüne kadarki desteklerinden ötürü Er'e teşekkür etti. Er ise, elde edilen başarıların tüm Alanya'yı gururlandırdığını belirterek "Özel gençlerimiz, aslında hepimize sporun ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyorlar. Hepimiz için örnek teşkil ediyorlar. Hepsini ve tüm emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Bundan sonraki süreçte de her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

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