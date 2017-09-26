Özge Ulusoy’dan kaçamak Arda Turan cevabı

GEÇEN akşam Murat Boz konserinde objektiflere yakalanan Özge Ulusoy , kendisine yöneltilen Arda Turan , sorularına cevap vermedi. Muhabirlerin ısrarına teslim olan Özge Ulusoy, sadece “Konuşmayacağım” diyerek konuyu geçiştirdi. İddiaları inkâr etmeyen Özge Ulusoy, kafalarda soru işareti bıraktı.

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