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Özge Ulusoy’dan bahar modası sırları

Manken, sunucu, sinema ve dizi oyuncusu Özge Ulusoy, bu sezon hasır çanta ve dolgu topuk ayakkabıların moda olacağını söyledi.

Özge Ulusoy’dan bahar modası sırları

Manken, sunucu, sinema ve dizi oyuncusu Özge Ulusoy, bu sezon hasır çanta ve dolgu topuk ayakkabıların moda olacağını söyledi.

15 Nisan 2018 Pazar 19:37
Özge Ulusoy’dan bahar modası sırları
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Samsun Piazza AVM, yenilikleri, sürprizleri ve ağırladığı ünlü isimlerle misafirlerini mutlu etmeye devam ediyor. Karadeniz’in en büyük AVM’si olma özelliğiyle tanınan Samsun Piazza, moda dünyasının ünlü ismi Özge Ulusoy’u ağırladı. 3 kişi ile birlikte alışveriş yapan ve kombin yapan Özge Ulusoy, alışverişin ardından moda hakkında söyleşide bulundu. 
Organizasyon ve sezon modaları hakkında konuşan Ulusoy, “Samsun’a sık sık geliyoruz. Sevdiğim bir yer. Bu seferki gelişimde 1 gece burada kaldım. Samsun, her seferinde bana mutluluk veriyor. Piazza AVM bir yarışma başlattı. Yarışmaya katılanlar arasından 3 kişi seçildi. Kazanan 3 kişi ile birlikte AVM’den alışveriş yapacağız. Bu kişilere uygun bahar ve yaz kombinleri yapacağız. 3 şanslı kişi ile birlikte gezeceğiz, sohbet edeceğiz ve daha sonrasında da söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu ilkbahar-yaz sezonunda renkli bir sezon bizi bekliyor. Öncelikle önemli olan, insanın kendine yakışanı giymesidir. Öncelikle vücudumuzu ve kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. Bu yaz tiril tiril, uçuş uçuş elbiseler moda. Bunun yanı sıra büyük desenler, çizgiler, puantiyeler moda. Ayakkabılar da kalın tabanlar, platformlar ve Yunan sandaleti moda. Bu sene çanta modası ise hasır çanta. Bayanlar mutlaka hasır çanta edinsinler. Hasır çanta ve dolgu topuk ayakkabı bu sezonun modası” dedi. 
Özge Ulusoy, hayranlarıyla selfie çektikten sonra AVM’den ayrıldı.

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Son Güncelleme: 15.04.2018 19:40
Anahtar Kelimeler:
SırBaharModaÖzge Ulusoy
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