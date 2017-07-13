Özge Ulusoy ve Ahu Yağtu'dan şoke eden hareket! Hacı Sabancı yüzünden...

İDDİAYA göre Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ile Hacı Sabancı, Emirgan Gizli Kalsın'da dudak dudağa eğlenmişti. Özel hayatı konusunda şimdiye kadar hep sessiz kalmayı tercih eden Ahu Yağtu, bu kez şaşırttı ve konuyla ilgili jet bir açıklama yaparak "Adımın bu tip bir haberle anılmasından son derece rahatsızım, devam ettiği takdirde yasal işlem başlatacağımı üzülerek belirtmek zorundayım" dedi. Bu iddia Ahu Yağtu'nun yıllardır sayısız kez beraber tanıtım yaptığı, arkadaş olduğu Özge Ulusoy'la samimiyetini bitirdi. İkili bu sabah karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkardı.

Ahu Yağtu, yakın dostu Cansu Dere'yle de onun eski aşkı Cem Yılmaz'la beraber olduğu için küsmüştü. Cansu Dere, Özge Ulusoy ve Ahu Yağtu bir dönem sık sık beraber defilelerde görev alıyor, dostluklarıyla dikkat çekiyordu.