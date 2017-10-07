Özge Ulusoy: Hissetmek istediğim tek şey…

UZATMALI sevgilisi Hacı Sabancı’dan ayrıldıktan sonra kendisini işlerine veren ancak buna rağmen adı farklı isimlerle aşk dedikodularına karışan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istediği tek şeyin huzur olduğunu söyledi. Kısa bir süre öncesine kadar adı Arda Turan’la anılan ancak bu aşk iddialarıyla ilgili resmi bir yalanlama yapmayan Ulusoy, hesabından yaz aylarında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bir moda çekimi olması muhtemel olan görüntüde Özge Ulusoy üzerinde bir bikiniyle otururken görülüyor. Başarılı manken gözünün kapalı göründüğü bu fotoğrafı: “Wallpaperımdan da anlaşılacağı üzere hissetmek istediğim tek şey huzur” notuyla paylaştı.