Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı-Ahu Yağtu yakınlaşmasına flaş sözler!

HACI Sabancı ile eğlenen Ahu Yağtu, Özge Ulusoy'un ‘Dostum’ dediği kişiler arasındaydı. Hatta Ulusoy, Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz’ın 2012’deki düğününe, Hacı Sabancı ile katılmıştı.

6 yıl aşk yaşadığı Hacı Sabancı’dan 3 ay önce ayrılan Özge Ulusoy şunları söyledi:

“Haberi görünce şok geçirdim! Araştırdım, sordum. Meğer o gece herkes görmüş. Ahu 16 yıllık arkadaşım. Asla beklemezdim. Telefon açıp inkar etmek istedi. Ama cevap vermedim. Instagram’dan da sildim, Ahu benim için artık bitti. Hacı’ya kızmadım. Erkektir yapar. Bugün de ölmediysem bir daha ölmem. onlara tek şey diyorum; Allah ikisini de mutlu etsin. Ben çok güçlüyüm.”