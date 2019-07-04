Özge, kural bozdu! Sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı

SON dönemde aşk hayatındaki talihsizliklerle gündeme gelen güzel manken Özge Ulusoy, bir süre önce iş insanı Faruk Çolakoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Ulusoy, dün Instagram hesabından ilk kez birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak sevgilisinin doğum gününü kutladı.

KURALINI YIKTI

Yeni sevgilisiyle görüntülenmekten kaçınan Ulusoy, dün sosyal medya hesabından bu kuralını yıktı ve birlikte çıktıkları tatilden bir kare fotoğraf paylaştı. Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Ulusoy, fotoğrafı "İyi ki" notuyla paylaştı.

İDDİALARA SESSİZ KALDILAR

Birbirine çok yakıştırılan Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu'nun evlenmeyi düşündükleri gündeme gelmişti. Ardından haklarında ayrılık haberleri çıkan çiftin ayrılma nedenin Faruk Çolakoğlu'nun ailesinin bu ilişkiye karşı olduğu olduğu söylenmişti. Yeniden bir araya gelen çift, haklarında çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.