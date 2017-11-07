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Özge, itiraf etti: Evlenmemize engeldi, küfürler ettim

Özge Ulusoy "Anneme küfürler ettiği için ayrıldık" diyen Hacı Sabancı'ya cevap verdi. Ulusoy, "Hacı'nın annesi evlenmemizi istemiyordu, bir anlık sinirle küfür ettim." dedi

Özge, itiraf etti: Evlenmemize engeldi, küfürler ettim

Özge Ulusoy "Anneme küfürler ettiği için ayrıldık" diyen Hacı Sabancı'ya cevap verdi. Ulusoy, "Hacı'nın annesi evlenmemizi istemiyordu, bir anlık sinirle küfür ettim." dedi

07 Kasım 2017 Salı 11:48
Özge, itiraf etti: Evlenmemize engeldi, küfürler ettim
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STAR TV'de Duymayan Kalmasın'ın haberine göre  Özge Ulusoy, eski sevgilisi  Hacı Sabancı'nın annesine bir anlık sinirle küfürler ettiğini itiraf etti.

"ÖZGE ANNEME KÜFÜRLER ETTİ" DEMİŞTİ

Hacı Sabancı, sevgilisi  Özge Ulusoy'un telefonunu karıştırdığını, Özge'nin annesi Arzu Sabancı'ya küfürler ettiğini görünce hemen ayrıldığını söylemişti.

ÖZGE İTİRAF ETTİ

Özge Ulusoy,  Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliklerine engel olduğunu ve bir anlık sinir harbiyle küfürler ettiğini itiraf etti.  Hacı Sabancı'nın bu olayları anlatmasının ardından, Ulusoy'un hıçkıra hıçkıra ağladığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Özge UlusoyKüfürHacı Sabancı
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