Özge, itiraf etti: Evlenmemize engeldi, küfürler ettim

STAR TV'de Duymayan Kalmasın'ın haberine göre Özge Ulusoy, eski sevgilisi Hacı Sabancı'nın annesine bir anlık sinirle küfürler ettiğini itiraf etti.

"ÖZGE ANNEME KÜFÜRLER ETTİ" DEMİŞTİ

Hacı Sabancı, sevgilisi Özge Ulusoy'un telefonunu karıştırdığını, Özge'nin annesi Arzu Sabancı'ya küfürler ettiğini görünce hemen ayrıldığını söylemişti.

ÖZGE İTİRAF ETTİ

Özge Ulusoy, Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliklerine engel olduğunu ve bir anlık sinir harbiyle küfürler ettiğini itiraf etti. Hacı Sabancı'nın bu olayları anlatmasının ardından, Ulusoy'un hıçkıra hıçkıra ağladığını söyledi.