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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Özge'den ayrılan Hacı, aradığı aşkı cemiyetten buldu

İş adamı Hacı Sabancı, Özge Ulusoy ile ayrılığının ardından bir türlü durulmadı. Ulusoy'un arkadaşı Ahu Yağtu ile öpüşmesinin ardından şimdi de sosyetik güzel İlkem Öztürk ile yakınlaştı

Özge'den ayrılan Hacı, aradığı aşkı cemiyetten buldu

İş adamı Hacı Sabancı, Özge Ulusoy ile ayrılığının ardından bir türlü durulmadı. Ulusoy'un arkadaşı Ahu Yağtu ile öpüşmesinin ardından şimdi de sosyetik güzel İlkem Öztürk ile yakınlaştı

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:16
Özge'den ayrılan Hacı, aradığı aşkı cemiyetten buldu
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MANKEN Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra  Ahu Yağtu ile yakınlaşan  Hacı Sabancı'nın cemiyetten İlkem Öztürk ile birlikte olduğu konuşuldu. Öztürk, pembe sırt dekolteli elbisesiyle  Nişantaşı'nda dolaşırken görüntülenmiş ve hafızalarada bu görüntüyle kalmıştı.

AHU YAĞTU İLE DUDAK DUDAĞA EĞLENMİŞTİ

Ömer-Arzu Sabancı'nın büyük oğlu, Densa Holding Başkan Yardımcısı  Hacı Sabancı, 2 hafta önce  İstanbul'daki bir gece kulübünde  Ahu Yağtu ile samimi olmuş, ertesi gün Yunan adası Mikonos'a gitmiş,  Hacı Sabancı ve  Ahu Yağtu kulüpte dudak dudağa eğlenmişti.

HACI'NIN ANNESİ DE İLKEM'İ GELİN OLARAK GÖRMEK İSTİYOR

Hacı Sabancı'nın şimdi de İlkem Öztürk ile birlikte olduğu iddia edildi. Kulislerde "Bundan da ayrılır" dedikoduları şimdiden dolanmaya başladı. Bir diğer bilgi ise  Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın, İlkem Öztürk'ü gelin olarak görmek istediği çıktı.

İşte Hacı'nın yeni gözdesi İlkem Öztürk;

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Anahtar Kelimeler:
Hacı SabancıÖzge UlusoyAhu YağtuNişantaşıÖmer ArzuİLKEM ÖZTÜRK
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