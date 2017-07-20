Özge'den ayrılan Hacı, aradığı aşkı cemiyetten buldu

MANKEN Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra Ahu Yağtu ile yakınlaşan Hacı Sabancı'nın cemiyetten İlkem Öztürk ile birlikte olduğu konuşuldu. Öztürk, pembe sırt dekolteli elbisesiyle Nişantaşı'nda dolaşırken görüntülenmiş ve hafızalarada bu görüntüyle kalmıştı.

AHU YAĞTU İLE DUDAK DUDAĞA EĞLENMİŞTİ

Ömer-Arzu Sabancı'nın büyük oğlu, Densa Holding Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı, 2 hafta önce İstanbul'daki bir gece kulübünde Ahu Yağtu ile samimi olmuş, ertesi gün Yunan adası Mikonos'a gitmiş, Hacı Sabancı ve Ahu Yağtu kulüpte dudak dudağa eğlenmişti.

HACI'NIN ANNESİ DE İLKEM'İ GELİN OLARAK GÖRMEK İSTİYOR

Hacı Sabancı'nın şimdi de İlkem Öztürk ile birlikte olduğu iddia edildi. Kulislerde "Bundan da ayrılır" dedikoduları şimdiden dolanmaya başladı. Bir diğer bilgi ise Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın, İlkem Öztürk'ü gelin olarak görmek istediği çıktı.

İşte Hacı'nın yeni gözdesi İlkem Öztürk;