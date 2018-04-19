Özel hayata konuşma yasağı

KENDİSİNDEN 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hazar Ergüçlü, ünlü bir kozmetik markasının reklamında oynadı. Onur Ünlü ile ilgili sorular üzerine devreye basın danışmanı girdi, röportaja müdahale etti. Ergüçlü, “Bunları daha sonra konuşalım” diyerek röportajı sonlandırdı.
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