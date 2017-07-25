Özcan'ın omzundaki ayak kafalarda soru işareti bıraktı

ÜNLÜ şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, İstanbullu Gelin adlı dizisi sezon finali yapınca soluğu tatilde aldı. Tailden fotoğraf paylaşan Deniz'in omzundaki kadın ayağının kim olduğu merak konusu oldu.

AYAĞIN SAHİBİ BUSE NARCI MI?

Özcan Deniz Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerini şaşırttı. Instagram'daki fotoğrafta Özcan Deniz denizde ve yukarıdan bir kadın ayağı omzuna atılmış. Peki Özcan Deniz'in omzundaki ayak kime ait? Ayağın sahibinin kim olduğu henüz bilinmiyor. Ancak son olarak kendisinden 21 yaş büyük Özcan Deniz ile aşk yaşayan Buse Narcı da Bodrum'da tatilde. Acaba bu ayağın sahibi Buse Narcı mı yoksa Özcan Deniz aşk hayatında yeni bir defter mi açtı? Tüm bu sorular herkesin kafasını karıştırdı.

Buse Narcı'nın Bodrum'daki tatilinden görüntü: